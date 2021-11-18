В Томске создадут мебель из сверкающего бетона

18 ноября 2021 / Фото: предоставлено командой проекта

В Томске стартовал проект «Сверкающий бетон» по созданию уличной мебели из бетона с добавлением вторичного сырья. Идея реализуется на базе Томского государственного и архитектурно-строительного университетов междисциплинарной командой архитекторов, промдизайнеров, специалистов в области бетонов и изготовления малых архитектурных форм.

По словам участницы проекта Ники Ереминой, название «Сверкающий бетон» выбрано неслучайно. С ним связана личная история одного из членов команды. Кроме того, участники планируют поэкспериментировать со светопроводящим бетоном, в который добавляется оптоволокно, а также со светящимся бетоном (люмобетон).

Как сообщает пресс-служба ТГАСУ, в рамках прикладного исследовательского проекта планируется разработать коллекции уличной мебели для уголков и зеленых зон в кампусах, а также входных групп кафе-баров в студенческой среде.

— Мы разрабатываем варианты столов и столиков, места для сидения, вазоны для мобильной зелени, чаши для огня, шкафы-обменники, держатели для афиш и плакатов и другие элементы. Хотим создать эстетичный и функциональный дизайн, характерный для студенческой столицы. Все дизайн-идеи проходят обязательный этап тестирования среди потенциальных пользователей, — рассказала участник проекта Ника Еремина.

В специально разработанные составы легкого и тяжелого бетонов будут добавлены различные виды продуктов промышленной переработки — от вторичного пластика до переработанных покрышек. Таким способом они будут утилизированы. Предполагается, что готовые прототипы установят для тестирования на территориях кампусных живых лабораторий и заинтересованных заведениях общепита в качестве оформления входных групп и летних веранд.

— Первые составы бетонов начнем тестировать уже в ноябре–декабре, — уточнил Алексей Стешенко, доцент кафедры строительных материалов и технологий ТГАСУ. — Опалубку для прототипов будем продумывать и создавать совместно с Алексеем Кремлёвым из ФабЛаб ТГУ. А с марта по май 2022 займемся изготовлением полноразмерных прототипов уличной мебели с вовлечением студентов.

Команда приглашает к участию представителей малого бизнеса, университетов и городских сообществ. В рамках проекта можно поддержать изготовление пилотных образцов с последующей их эксплуатацией и поучаствовать в тестировании дизайна форм.

Подробнее о проекте можно почитать по ссылке.

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