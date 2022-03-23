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В Томске разрабатывают регламенты работы электросамокатов

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Власти Томска формируют регламенты для работы кикшерингов — сервисов для проката электросамокатов, сообщает пресс-служба мэрии.

На сегодняшний день установлен перечень мест для парковки двухколесных транспортных средств, а также допустимый скоростной режим на определенных участках улиц. Кроме того, власти определили места, где использоваться электросамокаты запрещено.

Так, скорость электросамокатов в пешеходной зоне — во дворах и на велосипедных зонах не должна превышать 10 километров в час. «Медленные зоны» установлены в губернаторском квартале, на тротуарах по обе стороны проспекта Ленина — от Ново-Соборной площади до площади Ленина, а также в Горсаду, на площади Ново-Соборной, в Университетской роще, парке «Белое озеро», в Буфф-саду и Игуменском парке.

Также ограничение скорости будет действовать на центральной пешеходной зоне от ул. 19 Гв. Дивизии до стадиона «Политехник». Полностью для электросамокатов закроют центральную аллею на верхней террасе Лагерного сада.

Предполагается, что разработанное властями Томска соглашение позволит обеспечить безопасное использование сервиса для горожан. С предпринимателями документ подпишут уже в апреле, и тогда сервисы кикшеринга смогут вновь заработать в Томске.

«Сервисы проката электросамокатов пришлись по вкусу горожанам. Это удобно и востребовано в условиях города. Но нам необходимо создать условия, чтобы использование электросамокатов было безопасным для всех участников дорожного движения», — отметил заместитель мэра Томска по благоустройству Вячеслав Черноус.

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