«Газпромнефть-Заполярье» поможет ТПУ в подготовке специалистов для нефтегазовой отрасли

23 марта 2022 / Пресс-служба «Газпромнефть-Заполярья» / Фото: Пресс-служба «Газпромнефть-Заполярья»

«Газпромнефть-Заполярье» заключило договор о сотрудничестве с Томским политехническим университетом. Партнеры займутся совместной подготовкой кадров по востребованным специальностям нефтегазовой отрасли. Соответствующий документ подписали генеральный директор «Газпромнефть-Заполярья» Владимир Крупеников и и.о. ректора ТПУ Дмитрий Седнев.

Совместная программа включает в себя такие направления, как геология, подготовка газа, эксплуатация газовой инфраструктуры и строительство скважин.

Специалисты «Газпромнефть-Заполярья» выступят в качестве преподавателей и экспертов в образовательных проектах ТПУ. Студенты вуза смогут пройти производственную практику на масштабных проектах предприятия, а затем продолжить карьеру в «Газпромнефть-Заполярье».

Совместно с ТПУ нефтяникам предстоит решать задачи, связанные с сокращением углеродного следа, повышением экологичности добычи, импортозамещением и внедрением инновационных технологий в промышленности.

«Добыча нефти с каждым годом становится сложнее. Мы работаем в трех регионах с разными категориями запасов: разрабатываем нефтяные оторочки, газоконденсатные ачимовские и неоком-юрские залежи. Работа с трудноизвлекаемыми запасами требует применения передового опыта, постоянного технологического и профессионального развития. Сотрудничество с Томским политехническим университетом создаст новые возможности для подготовки квалифицированных специалистов. Привлечение молодежи всегда будет основой успешного развития “Газпромнефть-Заполярья” и нефтегазовой отрасли в целом», — отметил генеральный директор «Газпромнефть-Заполярья» Владимир Крупеников.

Компания ведет деятельность в Ямало-Ненецком округе, Якутии и Оренбуржье на девяти месторождениях, лицензии на которые принадлежат «Газпрому» и его дочерним обществам. В разработке у нефтяников сложные запасы — нефтяные оторочки, неоком-юрские и газоконденсатные ачимовские залежи.

И.о. ректора Томского политеха Дмитрий Седнев отметил, что вуз исторически является одним из ведущих в стране и активно участвует в ряде масштабных проектов, в том числе по разработке импортозамещающих технологий. В частности, университет работает над технологиями поиска трудноизвлекаемых запасов нефти в отложениях доюрского комплекса.

«Сейчас нет ни одной нефтяной компании России — ни крупной, ни мелкой — где бы не работали выпускники ТПУ. У нас налажены эффективные партнерские отношения с “Газпром нефтью” и дочерними компаниями как в области подготовки кадров, так и технологическом сотрудничестве. Мы убеждены, что качественное инженерное образование немыслимо без активного включения индустриальных партнеров в образовательный процесс», — сказал Дмитрий Седнев.

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