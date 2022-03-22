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Более 500 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области за сутки

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За прошедшие сутки в Томской области зарегистрирован 523 случая заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.

Контрольные тесты подтвердили выздоровление 2 543 человек. 128 заболевших госпитализированы, один скончался.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 122 917 случаев заболевания коронавирусом. 116 511 заболевших выздоровели, 780 скончались.

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