В Томске открылся новый пункт детской вакцинации от коронавируса

22 марта 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина / из архива издания

Сегодня, 22 марта, в первой детской поликлинике детской больницы № 1 Томска открылся пункт детской вакцинации от коронавируса. Поставить прививку подростки могут по вторникам и средам по предварительной записи.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, пункт работает по адресу: ул. Карташова, 39. Записаться можно по телефонам 8 (3822) 430-451 и 8 (3822) 902-011, а также через портал госуслуг.

В данный момент в Томске работают девять пунктов вакцинация детей от COVID-19: детская поликлиника МСЧ № 2 (ул. Бела Куна, 3/1), поликлинические отделения детской больницы № 2 (Набережная реки Ушайки, 22, ул. Пушкина, 27д, ул. Профсоюзная, 3, ул. Смирнова, 31 и 36, ул. Тверская, 32 и ул. Кулагина, 27) и поликлинике детской больницы № 1 (ул. Карташова, 39).

В Северске подростки могут привиться от коронавируса по предварительной записи в консультативно-диагностической поликлинике (ул. Первомайская, 30). В муниципалитетах области вакцинация проводится в районных больницах.

На 22 марта 370 подростков поставили прививки от COVID-19 препаратом «Спутник-М». Из них 174 полностью завершили иммунизацию, поставив оба компонента.

Перед прививкой подростков осматривает педиатр: измеряет температуру тела и уровень кислорода в крови, определяет наличие или отсутствие противопоказаний.

Отмечается, что иммунизация проводится добровольно. Прививки ставятся при наличии информированного согласия одного из родителей или иного законного представителя ребенка до 15 лет либо самого несовершеннолетнего старше 15 лет. Вакцинация «Спутником М» проводится двукратно с интервалом 21 день.

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