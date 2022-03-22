В Томске создали виртуальный музей археологических находок из Хакасии

Студенты и ученые Томского государственного университета создали научно-популярный сайт, посвященный последним открытиям на Оглахтинском могильнике. В своеобразном виртуальном музее можно буквально покрутить перед глазами предметы из захоронения возрастом более 1 500 лет, сообщает пресс-служба вуза.

Находки были сделаны в рамках совместной экспедиции ученых ТГУ и Государственного Эрмитажа. Обычно такие хрупкие предметы из дерева и тканей не сохраняются и не доступны для изучения. Поэтому студенты и преподаватели факультета исторических и политических наук и факультета журналистики ТГУ создали сайт, где размещены 3D-модели этих ценных находок.

«Значение оглахтинских древностей для мировой культуры сложно переоценить, так как на нашей планете сегодня известно не так уж много прекрасно сохранившихся полихромных тканей, меховых одежд и высокохудожественных деревянных изделий, датируемых II–IV вв. н.э.», — объясняет заведующая кафедрой антропологии и этнологии ФИПН ТГУ Ольга Зайцева.

Оглахтинский могильник, расположенный в Боградском районе Республики Хакасия, является одним из крупнейших некрополей таштыкской археологической культуры. Отличается феноменальной сохранностью изделий из органических материалов. Находки из Оглахтинского могильника в основном хранятся в Государственном Эрмитаже и Государственном историческом музее.

«Самая интригующая находка 2021 года — это модель жилища, представляющая собой «коробку» из ивовых стенок на четырех ножках, со съёмной орнаментированной резной крышкой из кедра. Наиболее вероятно, что эта модель служила своеобразным домашним алтарем, в котором «жили» духи-покровители, о чем может свидетельствовать деревянная фигурка одного «идола», найденная в могиле непосредственно рядом с «алтарем», — рассказывает Ольга Зайцева.

Кроме 3D-моделей находок на сайте проекта представлена информация об истории изучения могильника, начавшаяся с курьезного случая с пастухом в начале 20 века. Также здесь описаны новейшие находки и представлен список литературы для тех, кто захочет изучить эту тему подробнее.

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