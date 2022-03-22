В Томске идут съемки «пилота» комедийного сериала с элементами фэнтези о студентах и университетах

22 марта 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Студенческая кинолаборатория Томска проводит съемки пилотного выпуска будущего сериала о студентах «День открытых дверей» — комедии с элементами фэнтези. Съемочный процесс ведется в городских университетах.

Так, в минувшую субботу съемки одной из сцен проходили в главном корпусе Томского политеха.

«Мы создали студенческую кинолабораторию. Поддержала компания Proland, они предоставили бесплатно камеру и комплект кинооптики. Часть оборудования представляет „Фотопрокат В-Томске“. Проект осуществляется при поддержке ТПУ, Сибирских киномастерских и SibMediaShow силами студентов Томска», — рассказал «Томскому Обзору» руководитель проекта «Сибирские киномастерские» Роман Дваладзе, отметив, что пилотная серия станет полноценным полнометражным фильмом.

Сюжет сериала рассказывает о восьми старшеклассниках из разных уголков страны. Они заканчивают школу и мечтают поступить в желаемый вуз. Но тут каждому из них приходит приглашение на День открытых дверей — выпускники отправляются в путь, еще не подозревая, какие сюрпризы и приключения приготовил для них университетский город.

Главные роли в фильме исполняют студенты Томского политеха. Премьера пилота запланирована на осень. После фильм будет размещен на различных онлайн-платформах.

Фото: Серафима Кузина

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