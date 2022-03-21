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Томский губернатор не просил отменить прямые выборы в регионе

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Губернатор Томской области Сергей Жвачкин не обращался к федеральному центру с предложением изменить систему выборов главы региона, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на начальника департамента информационной политики администрации региона Алексея Севостьянова.

«Выборы губернатора Томской области не назначены, соответственно, никаких инициатив, касающихся выборов, губернатор не выдвигал», — сказал Сеовстьянов.

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в администрации президента сообщал, что в Кремле могут рассмотреть возможность отказа от прямых выборов губернаторов в сентябре 2022 года в нескольких регионах в связи с просьбой ряда губернаторов из-за складывающейся экономической ситуации. Источники издания допускали вероятность, что регионам будет позволено перейти от прямых выборов главы к выборам через региональные парламенты.

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