Информация под защитой: «Ростелеком» организует для бизнеса сети VPN

21 марта 2022 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» в Сибири отмечает рост интереса сибирских предприятий и организаций к подключению услуги «Виртуальная частная сеть» (VPN). Это цифровое решение помогает обеспечить обмен коммерческой и конфиденциальной информацией между сотрудниками и офисами по защищенной сети.

Услуга VPN особенно востребована средним и крупным бизнесом, а также государственными организациями, так как она позволяет организовать безопасный доступ к закрытой корпоративной сети и внутренним ресурсам компаний. VPN гарантирует конфиденциальность документооборота и почтовых служб, сокращает расходы на связь по сравнению со строительством или арендой выделенных каналов, повышает управляемость бизнес-процессами.

«VPN — это удобный и безопасный сервис, который сейчас необходим для работы компаний любого масштаба. При организации нашего цифрового решения применяются надежные алгоритмы шифрования, которые не допускают проникновения посторонних в корпоративную сеть и тем самым исключают хищение информации. При этом сервис не снижает качество работы ресурсов, так как скорость передачи данных по сети достигает 10 Гбит/с и может быть увеличена при наличии технической возможности», — отметил вице-президент, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» Николай Зенин.

Услуга «Виртуальная частная сеть» обеспечивает стабильную работу корпоративных систем управления: CRM, ERP, электронной почты. Кроме того, с помощью VPN от «Ростелекома» быстрый доступ к сервисам и приложениям компании получают удаленно работающие сотрудники.

Подробнее узнать о настройке VPN можно на сайте «Ростелекома» и по телефону 8 800 200 3000.

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