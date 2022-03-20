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Женщина погибла при пожаре в Томской области

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Накануне, 19 марта, в поселке Причулымский Асиновского района произошел пожар в 2-этажном неэксплуатируемом доме, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Томской области.

Сообщение о возгорании поступило в 18.27. Прибывшие на место пожарные спасли из квартиры мужчину и женщину. Еще одна женщина погибла.

Пожар удалось ликвидировать к 19.05. В результате обгорели стены и вещи. Площадь пожара составила 12 кв. метров.

На месте работали 3 единицы техники и 10 человек.

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