Томичей приглашают на интерактивную выставку «10 историй»

18 марта 2022 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В Томске 2 апреля пройдет интерактивная выставка «10 историй», рамках которой художники расскажут томичам о том, как создаются произведения искусства. Мероприятие организовано Томским краеведческим музеем и Творческим объединением современных художников города.

Как сообщают организаторы, выставка будет работать с 14.00 в формате ярмарки искусств. Гости мероприятия смогут поближе рассмотреть изделия ручной работы и поучаствовать в мастер-классах.

Основная часть программы стартует в 18.00. В её рамках томичи будут знакомиться с творческими людьми Томска и их творчеством. В программе шоу-балет, мастер-класс по ритму, выступление с глюкофоном, а также сольный скрипичный концерт. Также гости мероприятия узнают об искусстве создания ароматов, боди-арте, работе ювелира и художника.

Выставка будет работать до 21.00. Стоимость билетов: с 18:00 до 21:00 — 700 рублей, в день мероприятия (2 апреля — 1000 рублей). Посетить ярмарку с 14:00 до 18:00 можно по входным билетам в музей — от 200 рублей. Приобрести их можно в кассе музея или на сайте.

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