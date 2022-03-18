Томские ученые разработали имплантаты для онкохирургии из отечественного сырья

18 марта 2022 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба ТПУ

Инженеры Томского политехнического университета и НИИ онкологии Томского НИМЦ создали имплантаты нового поколения для челюстно-лицевой хирургии, которые изготавливаются из фторсодержащих полимеров при помощи 3D-печати по индивидуальным размерам.

Как сообщает пресс-служба ТПУ, технология полностью отечественная. Специалисты Инженерной школы химических и биомедицинских технологий ТПУ используют отечественное сырье — фторполимеры российской компании «ГалоПолимер» (Кирово-Чепецк). Они полностью удовлетворяют необходимым требованиям и стали полноценной заменой зарубежным полимерам.

Материал поступает в виде гранулята, тщательно просушивается, после чего загружается в экструдер, где происходит продавливание расплава через формующее отверстие. Температура и скорость экструзии задаются заранее. На выходе ученые получают материал, с которым далее можно работать на 3D-принтере.

«Имплантаты на основе фторполимера легкие, быстро приживаются в организме, не подвержены наведенной радиации при лучевой терапии, не ощущаются на морозе, в отличие от металлических или керамических. А технология 3D-печати позволяет индивидуально подходить к каждому клиническому случаю», — отмечает руководитель проекта, научный сотрудник Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий ТПУ Евгений Больбасов.

Сами имплантаты изготавливаются на основе данных компьютерной томографии конкрентного пациента. При этом хирург имеет возможность моделировать индивидуальные изделия и воссоздавать тонкие, сложные части лица и шеи.

«Несмотря на точность планирования операции и имплантата, всегда есть вероятность того, что в ходе сложной операции потребуется корректировка. В отличие от изделий из титана или керамики, разработанные имплантаты предоставляют хирургу уникальную возможность манипуляций с имплантатом для его корректировки в условиях операционной, это позволяет точно „подогнать“ имплантат в тканевое ложе», — говорит старший научный сотрудник отделения опухолей головы и шеи НИИ онкологии Томского НИМЦ Денис Кульбакин.

Сейчас разработка томских ученых на стадии доклинических исследований. Внедрить имплантаты в практику специалисты планируют в течение полугода.

Исследование проводится при поддержке программы Минобрнауки России «Приоритет 2030» в рамках стратегического проекта ТПУ «Инженерия здоровья».

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