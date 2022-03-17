Трамвайно-троллейбусное управление Томска будет разбирать старые троллейбусы на запчасти в случае проблем из-за санкций

Томское «Трамвайно-троллейбусное управление» (ТТУ) будет разбирать старые троллейбусы на запчасти в случае проблем с поставками импортных комплектующих, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на заммэра — начальника департамента городского хозяйства Руслана Абасова.

«Компании (поставщики запчастей — прим.ред.) просто ждут, что будет дальше и на каком уровне будут цены. Поэтому сейчас мы будем просто собирать информацию. Что касается муниципального транспорта, то в случае, если не будет возможности приобретать импортные запчасти, то какие-то троллейбусы мы сможем использовать в качестве троллейбусов-доноров», — сказал Абасов на заседании комитета гордумы.

По его словам, на фоне нестабильной ситуации в экономике многие компании перестали продавать необходимые запчасти. Также мэрия Томска уже получала обращения перевозчиков из-за повышения цен на комплектующие и ГСМ.

Кроме того, Абасов отметил, что пока неизвестно, будет ли повышаться стоимость проезда в муниципальном транспорте Томска.

Трамвайное движение в Томске было открыто 1 мая 1949 года, троллейбусное движение — 5 ноября 1967 года. Томское городское унитарное муниципальное предприятие «Трамвайно-троллейбусное управление» (ТТУ), занимающееся пассажирскими перевозками, было создано в 1967 году. В структуру предприятия входят трамвайное и троллейбусное депо.

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