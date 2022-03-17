18+
18+

Трамвайно-троллейбусное управление Томска будет разбирать старые троллейбусы на запчасти в случае проблем из-за санкций

Общественный транспорт, Томские новости, трамвай общественный транспорт санкции ограничения Трамвайно-троллейбусное управление Томска будет разбирать старые троллейбусы на запчасти в случае проблем из-за санкций

Томское «Трамвайно-троллейбусное управление» (ТТУ) будет разбирать старые троллейбусы на запчасти в случае проблем с поставками импортных комплектующих, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на заммэра — начальника департамента городского хозяйства Руслана Абасова.

«Компании (поставщики запчастей — прим.ред.) просто ждут, что будет дальше и на каком уровне будут цены. Поэтому сейчас мы будем просто собирать информацию. Что касается муниципального транспорта, то в случае, если не будет возможности приобретать импортные запчасти, то какие-то троллейбусы мы сможем использовать в качестве троллейбусов-доноров», — сказал Абасов на заседании комитета гордумы.

По его словам, на фоне нестабильной ситуации в экономике многие компании перестали продавать необходимые запчасти. Также мэрия Томска уже получала обращения перевозчиков из-за повышения цен на комплектующие и ГСМ.

Кроме того, Абасов отметил, что пока неизвестно, будет ли повышаться стоимость проезда в муниципальном транспорте Томска.

Трамвайное движение в Томске было открыто 1 мая 1949 года, троллейбусное движение — 5 ноября 1967 года. Томское городское унитарное муниципальное предприятие «Трамвайно-троллейбусное управление» (ТТУ), занимающееся пассажирскими перевозками, было создано в 1967 году. В структуру предприятия входят трамвайное и троллейбусное депо.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Томские альпинисты завоевали два «золота» и «серебро» всероссийских соревнований

16 февраля 2022
Томские новости

Томичей приглашают создать экспериментальную фотовыставку, перформанс или кинотанец

21 февраля 2022
Томские новости

Весной на ряде дорог Томской области введут ограничения для большегрузов

25 февраля 2022
Томские новости

Суд смягчил наказание возглавляющей «Томское пиво» супруге мэра Томска

3 марта 2022
Томские новости

Томичи могут помочь детям, проходящим химиотерапию

11 марта 2022
Томские новости

В марте томские вузы возвращаются к смешанному режиму работы

25 февраля 2022
Томские новости

Полицейские вычислили томича, который выращивал дома коноплю

10 марта 2022
Томские новости

В Томске проведут капремонт лицея №8 за 280 млн рублей

15 марта 2022
Томские новости

В Томской области разрешили проведение массовых и публичных мероприятий

16 марта 2022