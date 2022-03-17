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Томичей приглашают послушать «Добрые сказки старого кота»

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В Томске 19 и 20 марта пройдут гастроли театра «Мабу» из Нижнего Новгорода, в рамках которых томичам представят спектакль «Добрые сказки старого кота». Увидеть его можно будет в театре живых кукол «2+ку».

Как сообщают организаторы, постановка рассчитана на людей всех возрастов. «Добрые сказки старого кота» — спектакль о прекрасной мечте, дружбе и семейных ценностях. Действие происходит в старом парке, возле огромного дерева, «которое своими корнями достаёт до центра земли, а могучими ветвями щекочет звёзды, чтобы те не погасли».

«Это не просто дерево, это огромный дом для многих. Там живёт и наш герой. Кот Боб. Он знает множество историй. И о том, почему деревья зимой не замерзают, и как дотянуться до звезд. О чём мечтает фонарь и как можно научиться летать. И, каждая из его историй рождается в глубине его кошачьего сердца. И поверьте, оно у него самое настоящее, несмотря на то, что голова и руки сделаны из простого дерева», — говорится в аннотации спектакля.

Актером и режиссером постановки выступает Сергей Маврин. Главный герой — кот — сделан по уникальной авторской технологии Владимира Захарова «кукла на запястье».

Показы пройдут в театре «2+ку» по адресу: пер. Южный 29. Стоимость билетов: 300 — 400 рублей, их необходимо бронировать заранее через запись в WhatsApp по телефону: 8-952-809-96-90.

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