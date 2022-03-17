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Томские ученые разработали новую технологию получения полианионной целлюлозы

Образование и наука, ТГУ, Томские новости, ТГУ образование ТВЭЛ целлюлозы нефтехимия Томские ученые разработали новую технологию получения полианионной целлюлозы

Сотрудники Томского государственного университета создали новую технологию получения полианионной целлюлозы. Её планируют внедрить на базе АО «Ангарский электролизный химический комбинат», входящего в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ», сообщает пресс-служба ТГУ.

Полианионная целлюлоза широко используется в нефтегазовом секторе в качестве компонента бурового раствора и в производстве продуктов бытовой химии.

«В Россию ежегодно импортируется порядка 10–15 тысяч тонн полианионной целлюлозы, что составляет около 50% внутреннего потребления, — рассказывает директор НОЦ „Перспективные материалы и технологии в недропользовании“ ТГУ Вячеслав Яновский. — Основными потребителями этого продукта выступают предприятия нефтегазового сектора (около 70% импорта) и производители бытовой химии (около 20% импорта). На площадке АЭХК будет создано производство, способное выпускать по отечественной технологии 6 тысяч тонн полианионной целлюлозы в год. Основным её потребителем станет нефтегазовый сектор».

Особенность томской технологии заключается в использовании каскада реакторов оригинальной конструкции, что позволяет существенно сократить расходы растворителя на тонну продукции. Как отмечают разработчики, по этой технологии можно производить широкий спектр марок полианионной целлюлозы, различающихся в том числе вязкостью и степенью очистки.

Уточняется, что пилотная установка прошла опытную эксплуатацию, а полученные образцы полианионной целлюлозы опробовали в крупнейших нефтесервисных компаниях, работающих на российском рынке.

«Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы успешно завершены, — подчеркивает Вячеслав Яновский. — В настоящее время проводятся предпроектные работы, необходимые для создания будущего производства на площадке АЭХК в Ангарске. Сотрудники ТГУ осуществляют авторский надзор и сопровождение на всех этапах реализации проекта».

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