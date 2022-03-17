Томские ученые разработали новую технологию получения полианионной целлюлозы

Томский Обзор / Фото: 17 марта 2022 // Фото: tsu.ru

Сотрудники Томского государственного университета создали новую технологию получения полианионной целлюлозы. Её планируют внедрить на базе АО «Ангарский электролизный химический комбинат», входящего в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ», сообщает пресс-служба ТГУ.

Полианионная целлюлоза широко используется в нефтегазовом секторе в качестве компонента бурового раствора и в производстве продуктов бытовой химии.

«В Россию ежегодно импортируется порядка 10–15 тысяч тонн полианионной целлюлозы, что составляет около 50% внутреннего потребления, — рассказывает директор НОЦ „Перспективные материалы и технологии в недропользовании“ ТГУ Вячеслав Яновский. — Основными потребителями этого продукта выступают предприятия нефтегазового сектора (около 70% импорта) и производители бытовой химии (около 20% импорта). На площадке АЭХК будет создано производство, способное выпускать по отечественной технологии 6 тысяч тонн полианионной целлюлозы в год. Основным её потребителем станет нефтегазовый сектор».

Особенность томской технологии заключается в использовании каскада реакторов оригинальной конструкции, что позволяет существенно сократить расходы растворителя на тонну продукции. Как отмечают разработчики, по этой технологии можно производить широкий спектр марок полианионной целлюлозы, различающихся в том числе вязкостью и степенью очистки.

Уточняется, что пилотная установка прошла опытную эксплуатацию, а полученные образцы полианионной целлюлозы опробовали в крупнейших нефтесервисных компаниях, работающих на российском рынке.

«Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы успешно завершены, — подчеркивает Вячеслав Яновский. — В настоящее время проводятся предпроектные работы, необходимые для создания будущего производства на площадке АЭХК в Ангарске. Сотрудники ТГУ осуществляют авторский надзор и сопровождение на всех этапах реализации проекта».

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