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Томичей приглашают принять участие в литературной премии «НОС»

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Благотворительный Фонд Михаила Прохорова открыл новый сезон литературной премии «НОС» («Новая словесность»). Издательства, СМИ и литературные агентства могут подавать заявки, предлагая свои варианты книг, достойных этого звания.

Жюри и экспертный совет наградят произведения, которые наиболее точно отображают изменения как в новой отечественной словесности, так и в новой отечественной социальности (альтернативная расшифровка аббревиатуры «НОС»).

В разные годы лауреатами премии становились Владимир Сорокин («Метель», «НОС-2010» и «Манарага», «НОС-2017»), Лев Рубинштейн («Знаки внимания», «НОС-2012»), Мария Степанова («Памяти памяти», «НОС-2018»), Виктор Пелевин («iPhuck10», «Волга НОС-2018»), Оксана Васякина («Рана», «НОС–2021») и другие.

Прием работ продлится до 31 июля 2022 года. Для выдвижения текста необходимо отправить скан подписанной заявки и текст произведения на электронную почту координатору проекта Алене Канафеевой nos@prokhorovfund.ru.

Шорт-лист конкурсантов определится на Красноярской ярмарке книжной культуры. Каждому финалисту, попавшему в короткий список, выплатят по 40 000 рублей. Победитель получит 700 000 рублей и статуэтку-символ премии.

Финалисты и лауреаты определяются во время публичных дебатов с участием членов жюри, экспертов, литературных критиков и заинтересованной публики.

«„НОС» — это единственная премия с абсолютно прозрачным механизмом выбора победителей: непременным условием работы жюри и экспертной группы является необходимость публично аргументировать свой выбор», — говорится в сообщении.

Ежегодная литературная премия «НОС» (Новая словесность) основана основана Фондом Михаила Прохорова для выявления и поддержки новых трендов современной отечественной литературы. Это приоритетный проект Фонда, входящий в его масштабную просветительскую программу по поддержке книжной культуры. Премия была учреждена в 2009 году, и вот уже 14 лет награждает книги, которые наиболее точно отображают изменения как в новой отечественной словесности, так и в новой отечественной социальности.

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