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Томский госуниверситет переводит свои онлайн-курсы с платформы Coursera

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До 31 марта Томский государственный университет переводит свои онлайн-курсы на российскую образовательную платформу Stepik. Там они будут доступны в трех форматах, сообщает пресс-служба вуза.

Так, все желающие смогут найти курсы в категориях:

Всего на платформе Stepik размещено более 700 курсов по программированию, информатике, математике, статистике и анализу данных, биологии и биоинформатике, инженерно-техническим и естественным наукам.

Онлайн-курсы также доступны на открытых образовательных платформах «Лекториум», Национальная платформа открытого образования и на собственных ресурсах российских университетов.

В сообщении также отмечается, что Институт дистанционного образования ТГУ ведёт переговоры о запуске совместных проектов с онлайн-платформой «Лекториум» и обсуждает взаимодействие с цифровым издательством Alpina Digital по возможности размещения курсов университета в корпоративной библиотеке. Также идет поиск подходящих образовательных платформ в Китае, Африке и Латинской Америке.

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