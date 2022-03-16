Томский госуниверситет переводит свои онлайн-курсы с платформы Coursera

До 31 марта Томский государственный университет переводит свои онлайн-курсы на российскую образовательную платформу Stepik. Там они будут доступны в трех форматах, сообщает пресс-служба вуза.

Так, все желающие смогут найти курсы в категориях:

Материалы познавательных и общеразвивающих курсов, к примеру, «Зарисовки о Сибири. Город Томск», «Жизнь в почве», сохранят открытый формат для ознакомления и использования материалов.

Академические курсы, используемые в образовательном процессе, к примеру, «Безопасность жизнедеятельности», «Русский язык и культура речи», «Менеджмент профессиональной траектории», размещаются с получением сертификата после прохождения прокторинга. Эта категория будет опубликована в первую очередь – уже к 20 марта.

Специализированные курсы по развитию надпрофессиональных компетенций, такие как «Планирование карьеры: резюме/CV, сопроводительное письмо, собеседование», «Эффективное общение для построения отношений», будут доступны в платном режиме. Стоимость сертификата составит 2900 рублей. Студенты и преподаватели ТГУ по запросу смогут получить бесплатный доступ к этим курсам на внутренних платформах вуза.

Всего на платформе Stepik размещено более 700 курсов по программированию, информатике, математике, статистике и анализу данных, биологии и биоинформатике, инженерно-техническим и естественным наукам.

Онлайн-курсы также доступны на открытых образовательных платформах «Лекториум», Национальная платформа открытого образования и на собственных ресурсах российских университетов.

В сообщении также отмечается, что Институт дистанционного образования ТГУ ведёт переговоры о запуске совместных проектов с онлайн-платформой «Лекториум» и обсуждает взаимодействие с цифровым издательством Alpina Digital по возможности размещения курсов университета в корпоративной библиотеке. Также идет поиск подходящих образовательных платформ в Китае, Африке и Латинской Америке.

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