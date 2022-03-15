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В Томске до понедельника ограничат движение по ул. 5 Армии

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В четверг, 17 марта, в Томске ограничат движение с перекрытием одной полосы в районе дома по ул. 5 Армии, 28, сообщает пресс-служба мэрии.

Ограничение связано с ремонтом аварийного участка водопроводной линии и заменой колодцев. Предполагается, что движение будет возобновлено в 24.00 понедельника, 21 марта.

Томичей просят учитывать ограничения при планировании маршрутов.

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