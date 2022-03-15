Пять аэродромов в Томской области выставлены на торги за 291 млн рублей

15 марта 2022 / Томский Обзор / Фото: Анастасия Нейзлер/ из архива издания

Конкурсный управляющий ООО «Промавиасервис» Вера Дорошук выставила на торги посредством публичного предложения с понижением цены до 50% от начальной пять аэродромов в Томской области, сообщает агентство "Интерфакс-Сибирь" со ссылкой на данные Единого федерального реестра сведений о банкротстве («Федресурс»).

Общая начальная стоимость объектов составляет 291 млн рублей.

Так, на торги отдельными лотами выставлены три аэродрома в Каргасокском районе в селах Каргасок (начальная стоимость — 83,85 млн рублей), Новый Васюган (43,26 млн рублей) и Средний Васюган (24,38 млн рублей).

Также на торги выставлен аэродром в городе Колпашево Колпашевского района (начальная стоимость — 88,92 млн рублей), взлетно-посадочная полоса в городе Кедровый (здания аэропорта сгорели в 2006 году — ИФ) (начальная стоимость — 50,53 млн рублей) и хранилище ГСМ в вахтовом поселке Пионерный Каргасокского района (начальная стоимость — 412,1 тыс. рублей).

Кроме того, конкурсный управляющий выставила на торги бывшую базу авиакомпании «Томск Авиа» («дочка» «Промавиасервиса», также находится в процедуре банкротства — ИФ), находящуюся на территории аэропорта «Богашево». Единым лотом при начальной цене 103,3 млн рублей выставлены на продажу площадка для обслуживания воздушных судов площадью 5,2 тыс. кв. м; три земельных участка общей площадью 8 тыс. кв. м; два производственных здания общей площадью 1,7 тыс. кв. м и газопровод к жилому городку.

Прием заявок по всем аукционам продлится до 26 августа.

Ранее сообщалось, что иск о банкротстве ООО «Промавиасервис» был подан еще в июне 2015 года, затем суд прекращал и возобновлял производство, неоднократно продлял сроки рассмотрения. Наблюдение суд ввел в декабре 2017 года. Конкурсное производство в отношении ООО было открыто в 2018 году.

По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», «Промавиасервис» принадлежит Александру Чайкину (75% долей), а также Неле и Аделине Дубовиковым, которым принадлежат доли в размере соответственно 18,75% и 6,25%.

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