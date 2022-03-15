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В Томске проведут капремонт лицея №8 за 280 млн рублей

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Власти Томска заключили контракт с подрядчиком на выполнение капремонта лицея №8. На эти цели будет выделено около 280 млн рублей.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, ремонт будет выполнять ООО «Ремстройпроект». Средства на проведение работ были заложены решением, выработанным совместно администрацией города и депутатами Думы Томска в ходе работы согласительной комиссии по бюджету на 2022 год.

Кроме того, руководству города удалось достигнуть договорённости с региональным властями о выделении недостающего финансирования — 80 млн — из бюджета области. Предполагается, что капремонт будет завершен в декабре 2022 года.

«Мы понимаем, что в сложившейся ситуации с ростом цен на строительные материалы и поставками импортного оборудования есть определенные риски в выполнении работ. Будем взаимодействовать с проектной и подрядной организациями и решать возникающие вопросы. Департамент капитального строительства делает все возможное, чтобы и сроки, и качество капитального ремонта лицея остались неизменными», — рассказал начальник департамента капитального строительства Александр Суходолов.

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