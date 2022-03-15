Работы на поврежденном участке водопровода в Томске планируют закончить к 16.00

15 марта 2022 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

По данным на утро, 15 марта, сотрудники «Томскводоканала» демонтировали поврежденный накануне участок водовода, сообщает пресс-служба предприятия.

Сейчас рабочие осуществляют монтаж участка поврежденной трубы. По предварительным данным, работы будут завершены сегодня к 16.00, а подача холодной воды возобновится с 18.00 до 20.00.

Напомним, накануне в Томске произошло повреждение стального участка водовода из-за которого жители более 9 тыс. домов могли остаться без холодной воды.

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