Траты россиян в начале марта выросли на 21% — данные эквайринга ПСБ

14 марта 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина / из архива издания

Траты россиян в начале марта текущего года выросли на 21% относительно средненедельных трат в феврале, свидетельствуют данные эквайринговой сети ПСБ.

Как сообщает пресс-служба банка, траты на бытовую технику и электронику выросли почти на 40%, в аптеках — на 22%, а на одежду и обувь — на 16%. Также на 16% увеличились траты в супермаркетах: «Без учета инфляционного фактора рост спроса в данных категориях также был двузначным и составлял от 14% до 21%», — говорится в сообщении.

Также увеличился средний чек — за первую неделю марта в сегменте «Электроника» рост составил 39%, в «Аптеках» — 26%, в «Супермаркетах» — 13% и в сегменте «Одежда» — 9%. Такой рост на фоне плавной динамики предыдущих периодов свидетельствует о приобретении товаров «про запас» и реализации отложенного спроса.

Ограничение внешних перелетов и рост цен на билеты сказался на обороте в сегменте туризма, который снизился на 17%. Россияне также стали экономить на кафе и ресторанах — расходы в этом сегменте сократились на 6%, а средний чек снизился на 12%.

«В настоящее время мы наблюдаем реакцию населения на стрессовые условия, когда потребители хотят зафиксировать цены и успеть приобрести не только популярные, но и привычные товары, поэтому такой рост расходов и повышенный спрос вполне объяснимы в текущей ситуации», — сказал Дмитрий Грицкевич, управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ. Также он отметил, что в банке ожидают снижения повышенного спроса на электронику, лекарства, и другие товары в ближайшие недели.

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