Томские маршрутники получили 12 замечаний в ходе проверок «масочного режима»

В минувшие выходные инспекторы Центра организации и контроля пассажироперевозок проверили состоянии 87 автобусов и троллейбусов на предмет санитарного состоянии транспорта, пассажиропотока и интервалов, сообщает пресс-служба мэрии.

Проверку проходили маршрутки №19, 20, 29 и троллейбусы №2 и №6. В итоге водители получили 12 замечаний, касающихся правильного использования медицинских масок и чистоты в салонах. Кроме того, маршрутникам, в чьих автобусах ехали пассажиры без средств индивидуальной защиты, направили уведомления.

В сообщении отмечается, что проверки транспорта проводятся ежедневно. Отдельное внимание проверяющие уделяют работоспособности терминалов безналичной оплаты проезда и соблюдению водителями интервалов движения. Электротранспорт проходит проверку при выезде на конечные остановки.

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