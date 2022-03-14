Томская область попала в число базовых регионов проекта по возрождению припоселковых кедровников

14 марта 2022 / Томский Обзор / Фото: Сергей Степин / из архива издания

Томская область и Алтайский край стали базовыми регионами проекта «Возрождение припоселковых кедровников в Российской федерации». В его рамках планируется создание кедрового питомника.

Как уточняют координаторы проекта «Кедры России», в первую очередь будут определен перечень населенных пунктов Томской области, где будут высаживаться припоселковые кедровники.

«В этом году мы планируем высадить 50-70 тыс. кедров, в зависимости от того, сколько будет желающих посадить», — рассказала «Томскому Обзору» координатор проекта Ксения Горбик.

Для того, чтобы обеспечить их необходимым количеством саженцев уже в этом году, в регионе планируют заложить питомник. В рамках этой работы планируется закупка 250-500 кг семян сибирского кедра.

«Технология кедрового посева, разработанная руководителем проекта „Кедры России“, даёт колоссальный эффект в плане экономии посевных площадей и снижения затрат на выращивание сеянцев кедра, — отмечает Ксения Горбик. — В качестве подтверждения эффективности технологии коврового посева прошлом году я привезла из Зеленоградского кедрового питомника 4 000 саженцев кедра и все они у нас благополучно прижились. Осенью мы ещё получили 5000, и 3000 высадили в Богашевском сельском поселении».

Уточняется, что по технологии коврового посева 2 млн семян (500 кг орешков) достаточно всего 1,6 сотки площади. Предполагается, что закладка полноценного кедрового питомника состоится в 2023 году.

«Мы раздаем саженцы бесплатно, и были бы рады, если бы нам помогли с семенами кедра. Нам надо всего лишь 250 кг — это 12 мешков ореха», — добавила Ксения Горбик.

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