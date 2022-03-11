Менее тысячи случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области за сутки

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 994 случая заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.

Контрольные тесты подтвердили выздоровление 2 201 человека. 75 заболевших госпитализированы, двое скончались.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 114 521 случаев заболевания коронавирусом. 86 339 заболевших выздоровели, 762 скончались.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: