Томские полицейские задержали мужчину, который снимал кресты с могил, чтобы сдать в металлолом

Томский Обзор / Фото: 11 марта 2022 // Фото: 70.мвд.рф

В Томске полицейские задержали 58-летнего мужчину, подозреваемого в краже крестов с территории кладбища на ул. Демьяна Бедного, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

О злоумышленнике сообщил охранник кладбища. Он рассказал, что мужчина вынес в пакете 4 металлических надгробных креста.

Полицейские изъяли украденное имущество. Также они выяснили, что злоумышленник и ранее пытался сдать кресты в один из пунктов приема цветных металлов, но там ему отказали.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ. Полицейские устанавливают причастность задержанного к другим кражам и ищут пострадавших от его действий.

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