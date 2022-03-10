Более 1,1 тыс. случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области за сутки

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 1 103 случая заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.

Контрольные тесты подтвердили выздоровление 2 156 человек. 144 заболевших госпитализированы.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 113 527 случаев заболевания коронавирусом. 84 138 заболевших выздоровели, 760 скончались.

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