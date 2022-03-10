Строительство томского кампуса остается приоритетным проектом для правительства — власти

10 марта 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина / из архива издания

Власти Томской области продолжат работу над строительством межуниверситетского кампуса. Проект остается одним из приоритетных для правительства РФ в сегодняшних условиях. Об этом сегодня на аппаратном совещании заявил губернатор региона Сергей Жвачкин.

— Томск как университетский город всегда был ориентирован на обучение молодых людей азиатской части России и мира. Поэтому томский кампус остается одним из приоритетных проектов для правительства России и сегодня. Но нам нужно набирать скорость в реализации этого проекта №1, — отметил губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

Ранее сообщалось, что в Томске будет построен многофункциональный студенческий кампус на 10 тыс. мест. Помимо общежитий, в нем разместятся спортивные объекты, общественные пространства и R&D-центры крупных промышленных компаний.

До 2024 года Томская область получит из федерального бюджета 18 млрд рублей на его создание. Полная стоимость кампуса составляет 31 млрд рублей. Газпромбанк и группа компаний «Гранит» учредили совместную компанию ООО «Томский студенческий кампус», которая выступила с частной концессионной инициативой по созданию кампуса.

Активная инвестиционная стадия проекта планируется с 2022 года по 2025 год. Разработка проектно-сметной документации и прохождение государственной экспертизы запланированы на 2022–2023 годы, строительство — на 2024–2025 годы.

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