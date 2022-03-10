Томские компании будут наращивать экспорт в Среднюю и Восточную Азию — региональные власти

Томский Обзор / Фото: 10 марта 2022 // Фото: tomsk.gov.ru

Томские компании-экспортеры планируют активнее выходить на азиатские рынки, наращивая на них свое присутствие, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на начальника департамента информационной политики администрации региона Алексея Севостьянова.

«Анализ внешнеэкономической деятельности региона показал, что томские экспортеры не так уж много потеряют от закрытия европейских рынков. Только 7,5% экспортных поставок томичей приходилось на Европу, Северную Америку, Японию и Южную Корею. Наш главный рынок — это Средняя и Восточная Азия, и мы должны только наращивать там свое присутствие», — процитировал губернатора региона Сергея Жвачкина собеседник агентства.

Глава региона поручил отраслевым заместителям помочь томским компаниям-экспортерам выйти на новые рынки. Он также поручил инвестиционному и экономическому блоку администрации помочь компаниям в поисках новых рынках продукции и технологий.

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