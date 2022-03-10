В Томске открылся 4-й класс международной школы цифровых технологий KIBERone, которая делает из детей Марков Цукербергов

10 марта 2022

Цель кибершколы — подготовить подрастающее поколение к цифровому автоматизированному будущему. Здесь дети могут освоить все современные навыки компьютерной грамотности и превратить бесполезное времяпрепровождение в гаджетах в полезное.

В выходные дни дети в возрасте от 6 до 14 лет учатся программированию мобильных приложений, сайтов, чат-ботов, этичному блогингу, созданию искусственного интеллекта и виртуальной реальности, обработке баз данных, кибербезопасности и даже блокчейну. Им рассказывают, как делать школьные презентации самостоятельно, без помощи родителей.

13 марта в Томске открывается новый класс КиберШколы KIBERone, где дети смогут изучать самые трендовые направления в сфере цифровых технологий.

Занятия в школе проводят практикующие эксперты в своей области — талантливые ребята-программисты, реализующие успешные проекты в крупных ИТ- компаниях.

В школе есть своя внутренняя валюта (кибероны), которая начисляется за определенные достижения или активности. Два раза в год, школа устраивает КиберМаркеты, на которых дети могут купить что-то или же подкопить на самый дорогой приз — Sony PlayStation.

— Дети, которые с малых лет учатся читать код и управлять им, смогут создавать компьютерные игры, сайты и приложения для Web и Store, создавать мультфильмы и монтировать видео, будут знать английский язык, получат навыки ведения бизнеса и самопрезентации. Без всех этих навыков в будущем не обойтись, — констатирует Ольга Апалькова, основатель KIBERone.

Новый учебный класс открывается в РК «Fakel» (ул. Красноармейская, 120)

12 марта в КиберШколе будут проводиться бесплатные открытые уроки, где дети смогут создать свой сайт и запрограммировать героев игры Minecraft.

Вместо игр и ютуба. Все по-взрослому, только на детском языке.

IT-технологии — это просто, вместе с KIBERone!

Запись на пробный урок по тел. 8 (38-22) 48-13-37 или на сайте tomsk.kiber-one.com.

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