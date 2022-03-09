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Томичам покажут «Вещественный абсурд»

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В воскресенье, 13 марта, томичам покажут спектакль «Вещественный абсурд» от компании «Театрьер» при пространстве музыки, театра и кино «Виртуозы». Премьера постановки состоится на заброшенном электроламповом заводе.

В январе 2022 года проект «Театрьер» провел эксперимент «Потреблять нельзя ограничить», участниками которого стали более 40 человек. Они резко ограничили на месяц потребление товаров, контента и развлечений. На основе полученных результатов команда подготовила проект «Вещественный абсурд».

«Участники „Театрьера“ поднимут важный вопрос отождествления человека с теми предметами и вещами, которыми он обладает или так страстно желает получить», — сообщают организаторы.

Спектакль стартует в 19.00 по адресу: ул. Елизаровых, 17/3 (стр. 1). Купить билеты можно купить в группе проекта, стоимость — 450 рублей.

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