18+
18+

В Томской области зарегистрировано более 1,3 тыс. случаев заболевания коронавирусом

Коронавирус (Covid-19), Томские новости, коронавирус эпидемия пандемия безопасность уровень распространения инфекции В Томской области зарегистрировано более 1,3 тыс. случаев заболевания коронавирусом

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 1 303 случая заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.

Контрольные тесты подтвердили выздоровление 1 817 человек. 28 заболевших госпитализированы.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 111 213 случаев заболевания коронавирусом. 80 158 заболевших выздоровели, 757 скончались.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Более 1000 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области

16 февраля 2022
Томские новости

В Томске увеличат зарплаты кондукторов, водителей и слесарей ТТУ

9 марта 2022
Томские новости

Отделения Почты России в Томской области изменят график работы 8 марта

4 марта 2022
Томские новости

Глава территориального фонда ОМС предстанет перед судом за превышение полномочий

28 февраля 2022
Томские новости

Томских художников приглашают принять участие в арт-маркете

22 февраля 2022
Томские новости

Борись, побеждай, смейся: Wink приглашает на мужскую территорию

22 февраля 2022
Томские новости

В Томской области пьяный мужчина без прав угнал иномарку друга, пока тот спал

5 марта 2022
Томские новости

В районе Коммунального моста в Томске обнаружили тело женщины

17 февраля 2022
Томские новости

К 23 февраля отделения Почты России в Томской области изменят график работы

21 февраля 2022