В Томской области зарегистрировано более 1,3 тыс. случаев заболевания коронавирусом

8 марта 2022 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая/ из архива издания

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 1 303 случая заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.

Контрольные тесты подтвердили выздоровление 1 817 человек. 28 заболевших госпитализированы.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 111 213 случаев заболевания коронавирусом. 80 158 заболевших выздоровели, 757 скончались.

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