Пожарные спасли 4 человек из горящего дома в Томске

9 марта 2022 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Накануне, 8 марта, в Томске загорелся десятиэтажный жилой дом по ул. Московский тракт, 89, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 19.17.

«Пожар произошел на пятом этаже, а дым распространился по подъезду», — говорится в сообщении.

С шестого этажа звено газодымзащитной службы при помощи спасустройств спасли двух девушек. С пятого этажа по автолестнице были спасены женина с годовалым ребенком. Никто из них не пострадал.

Пожар удалось полностью ликвидировать в 19.27. Пожар не принял крупных размеров: на лестничной площадке сгорел мусор на площади 2 квадратных метра.

На месте работали 3 единицы техники и 8 человек.

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