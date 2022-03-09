Пожарные спасли 4 человек из горящего дома в Томске
9 марта 2022 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области
Накануне, 8 марта, в Томске загорелся десятиэтажный жилой дом по ул. Московский тракт, 89, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Сообщение о возгорании поступило в 19.17.
«Пожар произошел на пятом этаже, а дым распространился по подъезду», — говорится в сообщении.
С шестого этажа звено газодымзащитной службы при помощи спасустройств спасли двух девушек. С пятого этажа по автолестнице были спасены женина с годовалым ребенком. Никто из них не пострадал.
Пожар удалось полностью ликвидировать в 19.27. Пожар не принял крупных размеров: на лестничной площадке сгорел мусор на площади 2 квадратных метра.
На месте работали 3 единицы техники и 8 человек.
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