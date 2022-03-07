18+
18+

Власти Томской области приостановили проведение публичных мероприятий

Коронавирус (Covid-19), Томские новости, коронавирус инфекция распространение заболевания ковид эпидемия пандемия Власти Томской области приостановили проведение публичных мероприятий

Сегодня, 7 марта, в Томской области приостанавливается проведение публичных мероприятий в связи распространением коронавирусной инфекции в регионе.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации со ссылкой на главу регионального оперштаба по предупреждению распространения COVID-19 Сергея Жвачкина, за последние несколько недель Томская область стала одной из первых в стране по уровню заболеваемости, в два раза превышая среднероссийские показатели.

«После отмены QR-кодов многие решили, что эпидемия закончилась. Но хочу напомнить: ношение масок в общественных местах по-прежнему обязательно, а массовая вакцинация остается единственным надежным способом победить болезнь. Чудес не бывает: пока не привьется большинство, пока не будет сформирован коллективный иммунитет, ситуация останется сложной», -- сообщил Сергей Жвачкин, уточнив, что в случае усложнения ситуации власти региона будут вынуждены отыграть введенные послабления режима.

Также глава региона поручил обеспечить контроль за соблюдением масочного режима в магазинах, общественном транспорте, кино- и театрах, других местах с массовым пребыванием людей.

Напомним, 3 марта в Томской области отменили QR-коды для посетителей общепита, парикмахерских, салонов красоты, спортивных залов, гостиниц, театров и кинотеатров, библиотек и музеев

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Магазин сети H&M в Томске прекратил свою работу

3 марта 2022
Томские новости

Более 990 случаев COVID-19 зарегистрировано в Томской области

5 февраля 2022
Томские новости

Новая экспертиза не признала историческое здание бумажной фабрики купца Горохова в Томске объектом культурного наследия

12 февраля 2022
Томские новости

В Томске запускают всероссийских конкурс проектов малых архитектурных форм

2 марта 2022
Томские новости

«Газпромнефть-Восток» улучшает инфраструктуру отдаленных месторождений

3 марта 2022
Томские новости

Томичи могут предложить имя для талисмана юниорского первенства России по плаванию в ластах

10 февраля 2022
Томские новости

Журналисты Сибири заявили на конкурс «Ростелекома» более ста работ

15 февраля 2022
Томские новости

Директор томской фирмы, ставший фигурантом дела о коммерческом подкупе, помещен под домашний арест

18 февраля 2022
Томские новости

Более 1,6 тыс. случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области

2 марта 2022