Власти Томской области приостановили проведение публичных мероприятий

7 марта 2022 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая/ из архива редакции

Сегодня, 7 марта, в Томской области приостанавливается проведение публичных мероприятий в связи распространением коронавирусной инфекции в регионе.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации со ссылкой на главу регионального оперштаба по предупреждению распространения COVID-19 Сергея Жвачкина, за последние несколько недель Томская область стала одной из первых в стране по уровню заболеваемости, в два раза превышая среднероссийские показатели.

«После отмены QR-кодов многие решили, что эпидемия закончилась. Но хочу напомнить: ношение масок в общественных местах по-прежнему обязательно, а массовая вакцинация остается единственным надежным способом победить болезнь. Чудес не бывает: пока не привьется большинство, пока не будет сформирован коллективный иммунитет, ситуация останется сложной», -- сообщил Сергей Жвачкин, уточнив, что в случае усложнения ситуации власти региона будут вынуждены отыграть введенные послабления режима.

Также глава региона поручил обеспечить контроль за соблюдением масочного режима в магазинах, общественном транспорте, кино- и театрах, других местах с массовым пребыванием людей.

Напомним, 3 марта в Томской области отменили QR-коды для посетителей общепита, парикмахерских, салонов красоты, спортивных залов, гостиниц, театров и кинотеатров, библиотек и музеев

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: