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Более 1,5 тыс. случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области за сутки

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За прошедшие сутки в Томской области зарегистрирован 1 561 случай заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.

Контрольные тесты подтвердили выздоровление 1 296 человек. 96 заболевших госпитализированы.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 107 033 случаев заболевания коронавирусом. 76 125 заболевших выздоровели, 752 скончались.

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