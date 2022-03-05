Более 1,5 тыс. случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области за сутки
5 марта 2022 / Томский Обзор / Фото: unsplash.com
За прошедшие сутки в Томской области зарегистрирован 1 561 случай заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.
Контрольные тесты подтвердили выздоровление 1 296 человек. 96 заболевших госпитализированы.
С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 107 033 случаев заболевания коронавирусом. 76 125 заболевших выздоровели, 752 скончались.
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