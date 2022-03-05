Завтра томичей ждут снег, ветер и гололед

5 марта 2022 / Томский Обзор / Фото: Вячеслав Смирнов/ из архива редакции

Завтра, 6 марта, в Томской области ожидается ухудшение погоды, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

«По области и г. Томску ожидается снег, по югу мокрый снег, местами сильный, в отдельных районах гололедные явления, сильное отложение мокрого снега, усиление ветра 18-23 м/с. На дорогах местами снежные заносы», — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза томичей предупреждают о возможном возникновении чрезвычайных происшествий, обусловленных авариями на объектах ЖКХ и энергетического комплекса, падением слабозакрепленных конструкций, дорожно-транспортными происшествиями. Водителям рекомендуется соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневрирований и обгонов, быть внимательными к пешеходам.

По данным сайта томского гидрометцентра, завтра в Томске ожидается облачная погода, временами дождь. Температура воздуха днем 5°С, ветер южный, 5 метров в секунду.

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