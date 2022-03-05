18+
18+

Завтра томичей ждут снег, ветер и гололед

Стихия в Томске и области, Томские новости, прогноз погоды погода в Томске метель снег дождь оттепель Завтра томичей ждут снег, ветер и гололед

Завтра, 6 марта, в Томской области ожидается ухудшение погоды, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

«По области и г. Томску ожидается снег, по югу мокрый снег, местами сильный, в отдельных районах гололедные явления, сильное отложение мокрого снега, усиление ветра 18-23 м/с. На дорогах местами снежные заносы», — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза томичей предупреждают о возможном возникновении чрезвычайных происшествий, обусловленных авариями на объектах ЖКХ и энергетического комплекса, падением слабозакрепленных конструкций, дорожно-транспортными происшествиями. Водителям рекомендуется соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневрирований и обгонов, быть внимательными к пешеходам.

По данным сайта томского гидрометцентра, завтра в Томске ожидается облачная погода, временами дождь. Температура воздуха днем 5°С, ветер южный, 5 метров в секунду.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

В Томской области губернатор выделил почти 109 млн рубле не тест-системы и лекарства от COVID-19

10 февраля 2022
Томские новости

В районе Коммунального моста в Томске обнаружили тело женщины

17 февраля 2022
Томские новости

Новым заммэра по городскому хозяйству назначен Руслан Абасов

28 февраля 2022
Томские новости

QR-коды отменили в Томской области

3 марта 2022
Томские новости

Инфраструктура и социальная сфера — спикер томской облдумы рассказала о приоритетах работы парламента на весеннюю сессию

25 февраля 2022
Томские новости

В Новосибирске задержали мошенника, который обманул северских пенсионерок на 330 тыс. рублей

22 февраля 2022
Томские новости

Глава томской судоходной компании и капитан теплохода получили реальные сроки за гибель подростка при очистке резервуара

15 февраля 2022
Томские новости

Кассовое исполнение нацпроектов в Томской области является самым низким в СФО — Генпрокуратура

4 февраля 2022
Томские новости

В Томске мошенник украл телефон у студента из Египта

21 февраля 2022