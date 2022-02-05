В Томской области пьяный мужчина без прав угнал иномарку друга, пока тот спал

Томский Обзор / Фото: 5 марта 2022 // Фото: 70.мвд.рф

В Томской области полицейские за 20 минут задержали угонщика, который управлял автомобилем в состоянии опьянения, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

С сообщением об угоне в полицию обратился житель деревни Сугот Колпашевского района. Уже через 20 минут сотрудники ДПС остановили подозреваемого в районе 304 километра трассы Томск-Каргала-Колпашево. Полицейские обратили внимание, что водитель был пьян. Это же подтвердило его освидетельствование.

При проверке документов выяснилось, что 28-летний угонщик ранее привлекался к уголовной ответственности за вождение в нетрезвом виде и был лишен водительских прав. Он пояснил, что решил съездить по личным делам, взяв для этого машину своего знакомого, пока тот спал.

По данному факту возбуждены два уголовных дела по ч.2 ст.264.1 и ч.1 ст.166 УК РФ.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: