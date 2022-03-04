Студенческий кампус не будет размещаться на территории томской колонии — власти

4 марта 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина / из архива издания

Размещение студенческого кампуса на территории исправительной колонии №4 на Вершинина не представляется возможным. Об этом сообщил спикер гордумы Чингис Акатаев со ссылкой на замдиректора ФСИН России Рустама Степаненко.

Так, работы по проектированию и строительству объектов уголовно-исправительной системы проводятся в рамках федеральной программы «Развитие уголовно-исправительной системы», в которую не заложены средства на передислокацию исправительных учреждений города Томска.

«Учитывая изложенное, перенос учреждений УФСИН России по Томской области за пределы Томска в настоящее время не представляется возможным», — говорится в сообщении.

В связи с этим Чингис Акатаев отмечает, что споры по расположению студенческого кампуса на месте ИК-4 «можно закончить».

Напомним, в январе 2021 года начальник департамента архитектуры и строительства Дмитрий Ассонов и начальник департамента дорожной деятельности, транспорта и связи Юрий Баев через официальный телеграм-канал администрации Томской области предложили городским активистам обсудить вопросы расширения кампуса за счет колонии на ул. Вершинина.

В настоящее время власти Томской области продолжают выбирать место для строительства кампуса. В данным момент рассматривается два участка: «северный» (на левобережье Томи площадью 83 га) и «южный» — (на левобережье между Томью и озером Сенная Курья площадью 62 га).

Ранее сообщалось, что в Томске планируется построить многофункциональный студенческий кампус на 10 тыс. мест. До 2024 года область получит из федерального бюджета 18 млрд рублей на его создание. Полная стоимость кампуса составляет 31 млрд рублей. Газпромбанк и группа компаний «Гранит» учредили совместную компанию ООО «Томский студенческий кампус», которая выступила с частной концессионной инициативой по созданию кампуса.

Активная инвестиционная стадия проекта планируется с 2022 года по 2025 год. Разработка проектно-сметной документации и прохождение государственной экспертизы запланированы на 2022–2023 годы, строительство — на 2024–2025 годы.

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