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Томские власти рассматривают два варианта площадок под строительство университетского кампуса

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Власти Томской области после отказа покупать землю под университетский кампус у застройщика ГК «Карьероуправление» продолжат выбирать место для строительства кампуса. На сегодняшний день у властей есть два возможных участка — «северный» (на левобережье Томи площадью 83 га) и «южный» — (на левобережье между Томью и озером Сенная Курья площадью 62 га), сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на собственного корреспондента с заседания градостроительного совета региона.

Основным спикером градостроительного совета Томской области выступил представитель потенциального концессионера — заместитель генерального директора по проектированию ГК «Гранит» Вячеслав Пихуров. По его словам, плюсами «северного» направления являются наличие инженерной инфраструктуры, видовые характеристики, а также размещение рядом с развивающимся мкр. Северный парк. Минусами названы отсутствие развязки к Коммунальному мосту, сложности в защите территории от подтопления, близость СНТ, необходимость демонтажа и переноса опор ЛЭП, снабжающей Томск.

«Южную» площадку представитель потенциального концессионера считает более удачной. Эксперт отметил транспортную доступность к центру Томска, близость Коммунального моста и возможность организации кольцевого движения.

«Мы проанализировали, сделали вывод и предлагаем рассматривать „южное“ расположение, как наиболее преимущественное», — сказал Пихуров.

Он добавил, что форма «южного» участка позволяет полностью воссоздать объемно-планировочные решения мастер-плана. Также Пихуров считает, что при выборе этого участка под строительство кампуса появятся наиболее удачные варианты размещения канатной дороги. ГК «Гранит» рассматривает несколько точек «высадки» для этого вида транспорта.

«Сегодня и та, и другая площадка имеют свои плюсы и минусы. Большинство экспертов высказались за размещение кампуса на „южной“ площадке. Для принятия решения мы предлагаем создать команду специалистов, экспертов, в том числе с членами Градосовета. У Томска уже есть опыт реализации крупного проекта, который стал локомотивом инфраструктурного развития территорий. Это — ОЭЗ: после ее запуска в городе появились две новые транспортные развязки, магистральные сети, подстанция мощностью 50 МВт, обеспечивающая электроэнергией крупный жилой район. Сейчас мы — в похожей ситуации, и от правильности принятого решения будет зависеть, какие бонусы от реализации проекта получат жители Томска», — подвел итог Градосовета заместитель губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто.

Ранее сообщалось, что в Томске будет построен многофункциональный студенческий кампус на 10 тыс. мест. Помимо общежитий, в нем разместятся спортивные объекты, общественные пространства и R&D-центры крупных промышленных компаний.

До 2024 года Томская область получит из федерального бюджета 18 млрд рублей на его создание. Полная стоимость кампуса составляет 31 млрд рублей. Газпромбанк и группа компаний «Гранит» учредили совместную компанию ООО «Томский студенческий кампус», которая выступила с частной концессионной инициативой по созданию кампуса.

Активная инвестиционная стадия проекта планируется с 2022 года по 2025 год. Разработка проектно-сметной документации и прохождение государственной экспертизы запланированы на 2022–2023 годы, строительство — на 2024–2025 годы.

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