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Сайт томского агентства ТВ-2 начали блокировать

Томские новости, издание тв-2 блокировки новости Сайт томского агентства ТВ-2 начали блокировать

Сегодня утром, 4 марта, начались блокировки сайта агентства ТВ-2. Об сообщила редактор издания Виктория Мучник.

«Мы пытались рассказывать обо всем происходящем честно, в соответствии с нашими профессиональными правилами. Пока ТВ2 можно читать в соцсетях и через VPN. В настоящий момент принимаем решения о дальнейшем», — отметила Виктория Мучник.

По ее словам, причина блокировки неизвестна. На данный момент сайт агентства все еще открывается у пользователей ряда провайдеров.

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