Сайт томского агентства ТВ-2 начали блокировать
4 марта 2022 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев/ из архива редакции
Сегодня утром, 4 марта, начались блокировки сайта агентства ТВ-2. Об сообщила редактор издания Виктория Мучник.
«Мы пытались рассказывать обо всем происходящем честно, в соответствии с нашими профессиональными правилами. Пока ТВ2 можно читать в соцсетях и через VPN. В настоящий момент принимаем решения о дальнейшем», — отметила Виктория Мучник.
По ее словам, причина блокировки неизвестна. На данный момент сайт агентства все еще открывается у пользователей ряда провайдеров.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».
Тэги/темы: