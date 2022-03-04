Пожарные вынесли мужчину из горящего дома в Стрежевом

4 марта 2022 / Томский Обзор / Фото: Вячеслав Станкевич/ из архива издания

В ночь на пятницу, 4 марта, в Стрежевом загорелся пятиэтажный дом по ул. 3 Гостиничный городок, 3, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Томской области.

Сообщение о возгорании поступило в 2.17. К приезду пожарных в подъезде был слабый запах дыма, который шел из квартиры на первом этаже. При этом дверь никто не открывал, поэтому её решили взломать. Внутри в комнате на диване пожарные нашли спящего хозяина. Они вынесли его и ликвидировали возгорание подручными средствами.

Мужчину с признаками отравления угарным газом передали бригаде «скорой» и госпитализировали в городскую больницу.

Возгорание не приняло крупных размеров — в комнате обгорели вещи ан площади 1 кв. метра. На месте работали 3 единицы техники и 9 человек

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