18+
18+

В Томской области проводится проверка после обнаружения двух тел после пожара в Курлеке

Происшествия, Томские новости, пожар горит сгорели сводка происшествий жесть Томска умерли скончались пострадали погорельцы В Томской области проводится проверка после обнаружения двух тел после пожара в Курлеке

Томские следователи инициировали проверку по факту обнаружения тех двух человек при тушении пожара в жилом доме в селе Курлек, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Инцидент произошел в ночь на четверг, 3 марта. При тушении пожара сотрудники МЧС обнаружили тела двух человек - пожилых супругов-пенсионеров.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Следователи работают на месте происшествия, назначен ряд экспертиз.

Расследование уголовного дела продолжается.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Большинство случаев заболевания коронавирусом в Томской области дает штамм «омикрон»

10 февраля 2022
Томские новости

Титановое СП Сибирского химкомбината вновь перенесло ввод производства, но повысило проектную мощность

21 февраля 2022
Томские новости

Томичей приглашают сделать фото на память на катке в кампусе ТПУ

11 февраля 2022
Томские новости

Отключение от SWIFT и рост ключевой ставки — эксперт ТГУ об экономической ситуации

28 февраля 2022
Томские новости

ЦБ РФ экстренно повысил ключевую ставку до 20%

28 февраля 2022
Томские новости

В томском «Киномаксе» в День всех влюбленных покажут «Телохранителя»

9 февраля 2022
Томские новости

В МегаФоне узнали, что дарили влюбленные томичи

15 февраля 2022
Томские новости

В Томской области появился департамент для создания кампуса

8 февраля 2022
Томские новости

Томичи сняли фильм в честь 200-летия Достоевского

3 февраля 2022