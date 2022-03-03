В Томской области проводится проверка после обнаружения двух тел после пожара в Курлеке

3 марта 2022 / Томский Обзор / Фото: СУ СКР по Томской области

Томские следователи инициировали проверку по факту обнаружения тех двух человек при тушении пожара в жилом доме в селе Курлек, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Инцидент произошел в ночь на четверг, 3 марта. При тушении пожара сотрудники МЧС обнаружили тела двух человек - пожилых супругов-пенсионеров.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Следователи работают на месте происшествия, назначен ряд экспертиз.

Расследование уголовного дела продолжается.

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