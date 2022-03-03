Сбор пожертвований для жителей ДНР и ЛНР открыт в Томской области

3 марта 2022 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

В Томской области начали собирать деньги для жителей Донецкой и Луганской народных республик, прибывших в Россию, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу обладминистрации.

Благотворительный сбор ведется в рамках социального проекта «Мы вместе».

«Жители Донецкой и Луганской народных республик продолжают прибывать в Россию, мы просим откликнуться всех неравнодушных и прийти им на помощь. Для этого организован благотворительный сбор пожертвований, и любой посильный вклад в этой ситуации важен», — приводятся в сообщении слова сообщил руководителя регионального штаба «Мы вместе» и томского отделения всероссийского движения «Волонтеры-медики» Алексея Филимонова.

Перечислить пожертвования можно по QR-коду и банковским реквизитам.

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