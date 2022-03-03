ТДСК предполагает рост цен на квартиры

3 марта 2022 / Томский Обзор / Фото: Игорь Фаткулин/ из архива издания

ОАО «Томская домостроительная компания» предполагает рост себестоимости строительства и цен на конечную продукцию в связи с повышением процентных ставок при финансировании проектов в сфере недвижимости.

Как уточняют в пресс-службе ТДСК, все площадки и производства компании работают в обычном режиме.

«Качество работ и комплектация не снижаются. Соблюдается директивный график строительства в Южных Воротах, Радонежском, на Комсомольском, 48, а также на социальных объектах. Спрос на новые квартиры сохраняется», — говорится в сообщении.

Отмечается, что компания анализирует ситуацию на финансовом рынке, а также в сфере поставок материалов и оборудования для строительства и производства. Также ТДСК вносит в региональные и отраслевые органы власти предложения по мерам поддержки строительной отрасли.

Напомним, 28 февраля ЦБ РФ сообщил о росте ключевой процентной ставки до 20%.

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