Отключение от SWIFT и рост ключевой ставки — эксперт ТГУ об экономической ситуации

28 февраля 2022 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба ТГУ

Сегодня ЦБ РФ сообщил о росте ключевой процентной ставки до 20%. Чем это обернется для российских клиентов банков, «Томский Обзор» уточнил у эксперта, заведующей кафедрой финансов и учета Института экономики и менеджмента ТГУ, к.э.н., доцента Татьяны Ильиной.

Что касается SWIFT (международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, которая позволяет финансовым учреждениям всего мира безопасно и стандартизированно обмениваться информацией о финансовых операциях - прим. ред.), то Ильина напомнила, что полностью отключить РФ от системы невозможно, так как многие европейские банки связаны ею с российскими — через систему проходят платежи по энергопоставкам. В то же время эксперт назвала несколько вариантов для осуществления международных денежных переводов.

«В любом случае эти банки (отключенные от SWIFT) либо выйдут на китайскую систему, либо будут осуществлять платежи через другие банки, к которым не применялись санкции, – отмечает эксперт. – Если нужны банки, которые будут 100% гарантировать международные переводы, у нас есть те, к которым санкции не применялись, есть филиалы зарубежных банков. В крайнем случае, можно [отправлять] через них. Вариантов много».

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