Суд смягчил наказание возглавляющей «Томское пиво» супруге мэра Томска
Томский областной суд на полгода снизил срок условного наказания гендиректору ОАО «Томское пиво», супруге мэра Томска Галине Кляйн, осужденной за применение насилия в отношении представителя власти, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу суда.
«Облсуд снизил наказание до 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в 1 год 6 месяцев», — говорится в сообщении.
В пресс-службе Томского областного суда отметили, что при смягчении приговора суд учел во внимание такие данные об осужденной как участие в благотворительности, наличие многочисленных наград, благодарственных писем, грамот, которыми отмечены заслуги Галины Кляйн перед обществом.
Как сообщалось, в ноябре 2020 года супруга мэра Томска Ивана Кляйна ударила одного из сотрудников правоохранительных органов, прибывших для проведения обыска в их квартире в рамках расследования уголовного дела. Женщине инкриминировали ч.1 ст.318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). В ноябре 2021 года она была осуждена к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.
Ивана Кляйна обвиняли в двух эпизодах превышения должностных полномочий и незаконном предпринимательстве. В конце декабря Советский районный суд Томска признал его виновным и приговорил его к 2 годам заключения в колонии общего режима.
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