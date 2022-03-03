Суд смягчил наказание возглавляющей «Томское пиво» супруге мэра Томска

Томский Обзор / Фото: 3 марта 2022 // Фото: unsplash.com

Томский областной суд на полгода снизил срок условного наказания гендиректору ОАО «Томское пиво», супруге мэра Томска Галине Кляйн, осужденной за применение насилия в отношении представителя власти, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу суда.

«Облсуд снизил наказание до 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в 1 год 6 месяцев», — говорится в сообщении.

В пресс-службе Томского областного суда отметили, что при смягчении приговора суд учел во внимание такие данные об осужденной как участие в благотворительности, наличие многочисленных наград, благодарственных писем, грамот, которыми отмечены заслуги Галины Кляйн перед обществом.

Как сообщалось, в ноябре 2020 года супруга мэра Томска Ивана Кляйна ударила одного из сотрудников правоохранительных органов, прибывших для проведения обыска в их квартире в рамках расследования уголовного дела. Женщине инкриминировали ч.1 ст.318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). В ноябре 2021 года она была осуждена к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Ивана Кляйна обвиняли в двух эпизодах превышения должностных полномочий и незаконном предпринимательстве. В конце декабря Советский районный суд Томска признал его виновным и приговорил его к 2 годам заключения в колонии общего режима.

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