18+
18+

Суд смягчил наказание возглавляющей «Томское пиво» супруге мэра Томска

Дело Кляйна, Судебные дела, Томские новости, Кляйн арестовали задержали мэр томское пиво Суд смягчил наказание возглавляющей «Томское пиво» супруге мэра Томска

Томский областной суд на полгода снизил срок условного наказания гендиректору ОАО «Томское пиво», супруге мэра Томска Галине Кляйн, осужденной за применение насилия в отношении представителя власти, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу суда.

«Облсуд снизил наказание до 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в 1 год 6 месяцев», — говорится в сообщении.

В пресс-службе Томского областного суда отметили, что при смягчении приговора суд учел во внимание такие данные об осужденной как участие в благотворительности, наличие многочисленных наград, благодарственных писем, грамот, которыми отмечены заслуги Галины Кляйн перед обществом.

Как сообщалось, в ноябре 2020 года супруга мэра Томска Ивана Кляйна ударила одного из сотрудников правоохранительных органов, прибывших для проведения обыска в их квартире в рамках расследования уголовного дела. Женщине инкриминировали ч.1 ст.318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). В ноябре 2021 года она была осуждена к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Ивана Кляйна обвиняли в двух эпизодах превышения должностных полномочий и незаконном предпринимательстве. В конце декабря Советский районный суд Томска признал его виновным и приговорил его к 2 годам заключения в колонии общего режима.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Журналисты Сибири заявили на конкурс «Ростелекома» более ста работ

15 февраля 2022
Томские новости

Нам нужен мир — депутат томской облдумы обратилась к руководству страны

2 марта 2022
Томские новости

Подрядчик из ХМАО приступил к строительству моста через реку Яя в Томской области за 1,1 млрд рублей

2 марта 2022
Томские новости

Северский пенсионер хотел заработать на инвестициях, но потерял более 2 млн рублей

3 февраля 2022
Томские новости

Томичи с каждым годом сдают все меньше «Елок для буренки»

3 февраля 2022
Томские новости

Томичей просят не парковаться вдоль некоторых улиц Советского района

10 февраля 2022
Томские новости

В Томске демонтировали незаконную рекламу на Пушкина

14 февраля 2022
Томские новости

Строителей и архитекторов приглашают на бесплатные лекции в ТГАСУ

16 февраля 2022
Томские новости

Северские полицейские задержали подозреваемого в убийстве 15-летней давности

21 февраля 2022