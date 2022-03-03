В Томске женщина лишилась более 130 тыс. рублей, пытаясь заработать участием в «опросе клиентов»

Жительница Томского района стала жертвой мошенников, предложивших ей принять участие в опросе клиентов одного из банков, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительным данным, в одной из социальных сетей потерпевшая увидела всплывающее окно с предложением банка пройти опрос о качестве предоставляемых им услуг за вознаграждение в 3 тыс. рублей. Женщина перешла по ссылке и начала заполнять анкету.

В это же время ей позвонил неизвестный. Он представился сотрудником банка и рассказал, что для ускорения процесса заполнения анкеты женщине нужно сообщить данные своей банковской карты — и сразу же поступят 3 тыс. рублей. Также потерпевшей необходимо было назвать поступившие из смс-сообщений коды, чтобы, якобы, активировать бонусы и авторизоваться в системе.

Поверив мошеннику, женщина сообщила все необходимые сведения, после чего потерпевшей пришли сообщения о списании денежных средств на общую сумму более 130 тыс. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по п.«г» ч.3 ст.158 УК РФ «Кража».

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