В этом году в Томской области продолжат обновлять корпуса и оборудование поликлиник и больниц

3 марта 2022 / Томский Обзор / Фото: Евгений Мыцик/ из архива издания

В рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения в Томской области будет выделено более 800 млн рублей из федеральной и областной казны. Деньги направят на закупку оборудования и ремонт корпусов поликлиник, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Так, по словам замгубернатора по социальной политике Алены Левко, в 2022 году семь медорганизаций Томска и районов получат новую медтехнику, первая детская больница — новый МРТ-аппарат.

«Еще 27 машин поступят в 16 районных больниц — в помощь медикам, работающим на выездах к пациентам. Также планируем строительство 15 фельдшерско-акушерских пунктов в томских селах. В селе Корнилово Томского района начнется строительство врачебной амбулатории, на это направлено почти 17 млн рублей. Во второй половине 2022-го должна стартовать стройка поликлиники на 400 посещений в смену в Южных Воротах. Расходы на этот объект — более 600 млн рублей. Еще в четырех медучреждениях начнется капремонт. Это 3-я горбольница — поликлиническое отделение, поликлиника Томской районной больницы и две врачебные амбулатории — в п. Зональная Станция и с. Богашево» — сообщила Алена Левко.

Также в 2022 году запланированы запланированы ремонт и благоустройство на прилегающих территориях пяти больниц, также завершение строительства отделения Бюро судебно-медицинской экспертизы Томской области в Асине.

В сообщении отмечается, что программа модернизации первичного звена здравоохранения стартовала в Томской области в 2021 году и продлится до 2025 года.

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