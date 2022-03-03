Томичи выбирают цифровую безопасность и комфорт от «Ростелекома»

3 марта 2022 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» предоставил услугу «Комплексное видеонаблюдение» цифровой платформы «Ростелеком. Ключ» жителям многоэтажного дома на улице Говорова 6/1 в Томске.

Специалисты компании установили и настроили внутренние видеокамеры в подъезде и лифте, а также наружную камеру на фасаде здания.

Теперь председатель совета дома может отслеживать работу камер, скачивать и просматривать информацию, настраивать уведомления о зафиксированных камерами происшествиях, а также создавать учетные записи для собственников жилья и при необходимости открывать им доступ к данным через личный кабинет. А жильцы квартир смогут видеть изображения и архивные записи через мобильное приложение «Ростелеком. Ключ» в своих гаджетах.

«Новые технологии “Ростелекома” способны обеспечить высокий уровень комфорта и безопасности. Благодаря универсальности умных сервисов мы можем организовать полноценную экосистему как в строящихся, так и в заселенных домах, учитывая при этом интересы жильцов и управляющих компаний. Мы видим, что видеонаблюдение — одна из самых востребованных услуг среди клиентов, которые заботятся о сохранности своего имущества и думают о спокойствии своих близких», — рассказал директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

Цифровая платформа «Ростелеком. Ключ» включает в себя «Комплексное видеонаблюдение», «Умный домофон», «Умный шлагбаум» и «Умные счетчики». Продукты реализованы в едином мобильном приложении, которое устанавливается на смартфон или планшет. По запросу заказчика услуги можно подключить как в комплексе, так и выборочно.

«Хочу поблагодарить специалистов “Ростелекома” за качественную реализацию проекта “Комплексное видеонаблюдение”. Технические работы по монтажу и подключению оборудования прошли оперативно и без лишней суеты. Установленная система работает надежно и без сбоев, картинка с камер отличного качества. Жильцам сотрудники компании наглядно объяснили, как установить и пользоваться мобильным приложением. Мы очень довольны сотрудничеством и планируем установить в доме “Умный домофон”. Также сейчас проходит голосование среди собственников жилья соседнего дома на улице Говорова 6/2 по подключению умных сервисов “Ростелекома”», — поделилась председатель совета дома Ольга Хохлова.

Получить дополнительную информацию об услуге «Комплексное видеонаблюдение» можно на сайте Ростелекома или по номеру телефона в Томске 8 3822 58 23 18.

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