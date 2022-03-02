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Два десятка работников томского агрохолдинга пойдут под суд за кражу мясной продукции

Криминал, Томские новости, арестовали агрохолдинг арест мясная продукция Два десятка работников томского агрохолдинга пойдут под суд за кражу мясной продукции

Томские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении двух преступных групп, занимавшихся хищением мясной продукции, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По версии следствия, двое обвиняемых, работавших в агропромышленном холдинге, организовали две группы, в которую вошли 19 человек, также работников предприятия. В их числе фасовщики, грузчики, рабочие и водители.

Вместе они организовали кражу мясной продукции. Для этого лидеры групп распределили подельниками роли и разработали схему, согласно которой продукция похищалась, вывозилась с территории холдинга, после чего продавалась третьим лицам.

Злоумышленники действовали с мая 2020 по май 2021 года. В результате их деятельности холдинг понес ущерб более чем в 500 тыс. рублей.

Материалы уголовного дела вместе с обвинительным заключением переданы в Томский областной суд для рассмотрения по существу. На скамью подсудимых отправится 21 обвиняемый.

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