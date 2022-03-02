Два десятка работников томского агрохолдинга пойдут под суд за кражу мясной продукции

2 марта 2022 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина/из архива издания

Томские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении двух преступных групп, занимавшихся хищением мясной продукции, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По версии следствия, двое обвиняемых, работавших в агропромышленном холдинге, организовали две группы, в которую вошли 19 человек, также работников предприятия. В их числе фасовщики, грузчики, рабочие и водители.

Вместе они организовали кражу мясной продукции. Для этого лидеры групп распределили подельниками роли и разработали схему, согласно которой продукция похищалась, вывозилась с территории холдинга, после чего продавалась третьим лицам.

Злоумышленники действовали с мая 2020 по май 2021 года. В результате их деятельности холдинг понес ущерб более чем в 500 тыс. рублей.

Материалы уголовного дела вместе с обвинительным заключением переданы в Томский областной суд для рассмотрения по существу. На скамью подсудимых отправится 21 обвиняемый.

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